Сенатор Ледков будет ежегодно получать выплаты от Заксобрания Ямала

Депутаты Заксобрания Ямала наградили почётным знаком сенатора Григория Ледкова. Решение принято 24 ноября 2022 года и подписано спикером Сергеем Ямкиным. Награды г-н Ледков удостоился за вклад в развитие законодательства ЯНАО.

Согласно постановлению о наградах, сенатор Ледков вместе с почётным знаком получает единовременную выплату в 150 тыс. рублей, также ему ежегодно будут выплачивать 80 тыс. рублей ко дню образования ЯНАО.

Источник – средства, выделяемые на обеспечение деятельности Законодательного Собрания автономного округа.

Салехард, Юлия Фролова

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