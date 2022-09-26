Глава Ямала Артюхов предложил Удмуртии помощь в связи со стрельбой в школе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе 88 в Ижевске. ЧП случилось 26 сентября, в понедельник. По официальным данным СКР на 14:44 (время местное), погибли 13 человек, из них 7 детей. Ранены 14 детей и 7 взрослых.
«Все ямальцы скорбят вместе с жителями республики. Пострадавшим – скорейшего выздоровления. В случае необходимости, Ямал готов оказать Удмуртии любую посильную помощь»,– написал глава ЯНАО в своём телеграм-канале.
Обстоятельства преступления пока только устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Известно, что нападавший покончил с собой. Документов при нём не имелось, личность его устанавливается.
Салехард, Наталья Ефремова
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