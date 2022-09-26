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Понедельник, 26 сентября 2022, 14:35 мск

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Губернатор Моор выразил соболезнования погибшим во время стрельбы в Ижевске

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал здоровья раненым во время стрельбы в школе Удмуртии. ЧП случилось 26 сентября 2022 года. Мужчина ворвался в школу 88 в Ижевске и открыл огонь по детям и взрослым.

«Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией!»,– написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее соболезнования также выразил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Расследованием нападения на школу занимается СКР. В ведомстве официально сообщили, что огонь открыл Артём Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Он закончил жизнь самоубийством.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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