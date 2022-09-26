Депутаты Салехарда увеличили оклад главе города и чиновникам мэрии

Депутаты увеличили зарплату главе Салехарда, его заместителям и сотрудникам мэрии. Решение приняли 23 сентября на очередном заседании городской думы. Об этом сообщается в документах городской администрации.

Оклад главы столицы Ямала Алексея Титовского вырос с 190 тыс. рублей до 197 тыс. рублей. Это рост в 4%. Отметим, к окладу полагается множество доплат и надбавок. Согласно официальной декларации, г-н Титовский в 2021 году заработал 9,8 млн рублей. Это порядка 816 тыс. рублей в месяц. Неизвестно, является ли вся эту сумма заработной платой.

По решению депутатов столицы Ямала, выросли и оклады служащих мэрии – для каждой должности (замглавы, начальник отдела, ведущий специалист и так далее) указан новый размер оклада.

Ранее стало известно о повышении окладов федеральных служащих. Зарплаты проиндексируют с 1 октября 2022 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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