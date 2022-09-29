Надымскому главе Жаромских увеличили жалованье

Жалованье главы Надымского района Дмитрия Жаромских вырастет. Увеличение оклада до 197,5 тыс. рублей для главы муниципального образования одобрили депутаты районной думы. Решение принято 21 сентября 2022 года. Аналогичное решение приняли также и депутаты гордумы Салехарда.

Оклад главы Надымского района проиндексируется с 1 октября 2022 года. После индексации в 2018 году он составлял 175,4 тыс. рублей. Традиционно зарплата чиновников формируется не только из оклада, но и из дополнительных выплат, премий, коэффициентов и так далее.

Кроме того, глава Надымского района имеет право на дополнительные льготы и преференции. Ему, например, предоставляются 3 отпуска: основной в 45 дней, дополнительный за работу в районах Крайнего Севера 24 дня и дополнительный за ненормированный рабочий день – 15 дней.

Стоит полагать, что все муниципальные главы с 1 октября 2022 года будут получать увеличенную зарплату.

Ранее стало известно об индексации зарплат федеральных чиновников на 4%.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»