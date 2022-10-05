Чиновники и полиция на Ямале передают друг другу материалы проверки, пока из леса фурами вывозят ягель

Департамент природных ресурсов и экологии Ямала отказался проводить проверку по факту масштабного сбора и вывоза ягеля из Надымского района. Чиновники сослались на запрет внеплановых ревизионных мероприятий. При этом в департаменте заверили, что проверку проводит полиция, но это не так: ранее полиция сообщила агентству «Новый День», что они передали все материалы в лесничество (подведомственно департаменту).

Первый замдиректора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк ответил на запрос агентства «Новый День» о сборе ягеля в ящики и вывозе мха грузовыми машинами в Надымском районе. Из его слов следует, что нарушения есть, только если мох собирали для продажи третьим лицам либо для оказания платных услуг. В этом случае сборщика можно привлечь по ч. 2 ст. 8.26 КоАП РФ. Кроме того, виновное лицо обязано возместить ущерб.

Однако департамент не будет проводить проверку и соответственно, привлекать к ответственности предприимчивых сборщиков надымского ягеля.

«Департаментом как органом государственного лесного надзора проверка по указанному факту не проводилась, поскольку постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 установлен запрет для органов государственного надзора на проведение внеплановых проверок, за исключением случаев причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан»,– говорится в ответе на запрос, который подписал г-н Гаврилюк.

Он добавил, что чиновники посчитали ущерб от сбора мха и сообщили его полиции. Сумму ущерба в департаменте не раскрыли.

«Проверочные мероприятия по выявленному факту сбора ягеля в Надымском районе инициированы ОМВД России по Надымскому району»,– говорится в ответе.

Ранее в управлении МВД Ямала сообщили, что состава уголовного преступления в сборе мха не усматривают. А для решения вопроса о привлечении сборщиков к административной ответственности (по той самой 8.26 КоАП РФ) они передали материалы в лесничество.

Надымский район, Юлия Фролова

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