Полиция не нашла состава уголовного преступления в масштабном вывозе ягеля из лесов Надымского района

Полиция не усмотрела в сборе ягеля в промышленных масштабах в Надымском районе уголовного преступления. Правоохранители полагают, что есть повод лишь для административного расследования. При этом силовики установили сборщиков ягеля и их цели. Такая информация содержится в ответе начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД ЯНАО Александра Нилогова на запрос агентства «Новый День».

Правоохранители сообщили, что провели проверку по фотоматериалам, которые опубликованы в соцсетях. Речь идёт о снимках с ящиками мха и грузовыми машинами. Жители заподозрили сбор мха в коммерческих целях и вывоз его за пределы округа или даже страны.

По данным УМВД, ягель собирали жители Надымского района в целях заготовки корма для оленей на зиму.

Заниматься административным расследованием полиция не будет – материалы передали в лесничество. Возможная квалификация – ч. 2 ст. 8.26 КоАП «Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов и ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов». «Результаты проверки направлены в отдел Надымского лесничества управления лесных отношений для принятия решения в рамках административного законодательства», – говорится в пояснении полиции.

Агентство «Новый День» несколько дней назад делало запрос в департамент природных ресурсов и экологии Ямала. Ответ ещё не поступил.

Большую работу по пресечению сбора и вывоза ягеля проводит депутат Надымской думы Игорь Заборовский. Он несколько раз становился свидетелем сбора ягеля в ящики и его погрузки в автомобили. Именно он вызывал сотрудников полиции на место сбора. Ему даже удавалось запечатлеть сборщиков и поговорить с ними. Они признавались, что у них есть работодатедль, который платит за работу. Однако, как видно, это ни к чему не привело.

Г-н Заборовский высказывал сомнения в том, что тысячи ящиков ягеля собраны для заготовки корма оленям в частных зоопарках (такая версия тоже озвучивалась).

«У меня большие сомнения по поводу того, что такой колоссальный объём этого ценного природного сырья идёт на корм нескольких оленей где-то в зоопарке в Москве. Этих фур должно хватить на кормёжку целого стада оленей до их старости, да и корм выходит «золотым». Намного вероятнее, что под этим благовидным предлогом, собранный ягель уходит на переработку для других, более выгодных целей», – написал г-н Заборовский на своей странице в «ВК».

Он также указал на то, что пока ведомства передают друг другу материалы и подсчитывают ущерб, мох продолжают вывозить огромными грузовыми машинами.

«Фуры как грузились, так и грузятся, газели как возили мох из леса, так и возят, полиция как собирала материал, так и собирает, лесники как подсчитывали ущерб, так и подсчитывают. И пока бюрократическая машина будет пересылать материалы между ведомствами, наша земля будет нищать и пустеть. Именно безразличие и безнаказанность являются главными факторами утопического пути. Штраф до 20 тысяч рублей за уничтожение тысяч квадратных метров природного ландшафта действительно смешной!», – написал г-н Заборовский.

Примечательно, что немного раньше управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщало о том, что 3 тонны мха отправились в Германию из Югры. Европейцы используют его для украшения интерьеров.

фото - страница депутата Игоря Заборовского "Вконтакте"

Надымский район, Наталья Ефремова

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