Три тонны мха из Югры отправили в Германию для украшения интерьеров

Три тонны мха из Югры отправились в Германию. Европейцы используют этот природный материал для украшения интерьера. Перед отправкой за границу мох осмотрели специалисты управления Россельхознадзора. Об этом сообщают в ведомстве.

«В июне 2022 года проведён досмотр партии лишайника кладонии (олений мох, ягель) общим весом 3 160 кг. По результатам экспертизы карантинные вредители не обнаружены. Управление Россельхознадзора выдало фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям страны-импортёра. Вывозимый мох предназначен для изготовления стабилизируемого мха», – говорится в пояснениях ведомства.

Там добавляют, что особенностью такого материала является то, что в нём останавливают все биологические процессы. Поэтому он не растёт, не сохнет и сохраняет свою внешнюю привлекательность в течение долгого времени. В жилых помещениях стабилизированный мох помимо эстетической функции выполняет ещё ряд важных функций: звуко-и теплоизоляцию, увлажнение и очистку воздуха.

Ханты-Мансийск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»