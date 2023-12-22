Надымские власти отказались объяснить приватизацию МУПа «Снежинка»

Власти Надымского района приватизируют МУП «Снежинка». В унитарное предприятие входит баня и химчистка. Оно внесено в план приватизации на 2024 год. Решение одобрили депутаты местной думы 21 декабря. При этом в администрации отказались отвечать на вопрос о целях приватизации.

В бане в 2022 году провели модернизацию – там появился обновлённый семейный зал. Оборудование в химчистке обновляли в 2021 году. Источник и объём средств, потраченных на модернизацию, не раскрывался. В 2022 году МУП получил чистую прибыль в 1,1 мн рублей.

19 декабря агентство «Новый День» сделало запрос в администрацию района о целях приватизации и дальнейшей судьбе МУПа. В ответ отдел информационной политики сообщил, что МУП ещё не приватизирован, проигнорировав тот факт, что решение о приватизации уже было внесено в думу. Соответственно, была пояснительная записка, где объяснялась необходимость принятия такого решения.

21 декабря состоялось заседание думы, где приватизацию одобрили.

В связи с отказом властей предоставить понятную информацию неясно, будет ли МУП лишь акционирован или его планируют продать в частные руки. У местного ТВ с заседания думы, где принималось решение о приватизации, есть лишь поздравление спикера.

Напомним, именно продажа муниципальной бани легла в основу уголовного дела бывшего заместителя главы Надымского района Вадима Кирносова. Он по версии суда и следствия, продал баню «Финский комплекс», которая находилась в управлении МУПа, по заниженной цене. Причём, согласно материалам суда, баней пользовался тогдашний глава района Станислав Шегуров в своих личных целях, приглашая туда гостей.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube