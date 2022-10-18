Как получить бесплатные лекарства и медобслуживание вне очереди – в правительстве ЯНАО разъяснили регламент действий для семей участников СВО

Как воспользоваться своими медицинскими льготами членам семей участников СВО разъяснили в правительстве Ямала.

Напомним, что на Ямале введен комплекс дополнительных мер поддержки для членов семей граждан, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Так, при амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Кроме того, члены семей смогут без очереди получить медицинское обслуживание в больницах региона.

К членам семей участников СВО относятся супруги военнослужащих, несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, а также родители мобилизованных.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом, ямальцам необходимо обратиться в регистратуру больницы, предъявив свидетельство о рождении, свидетельство о браке либо любой другой документ, удостоверяющий родство.

Аналогичный алгоритм будет применен и при получении медицинских препаратов. Напомним, их перечень установлен приложением №2 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Для получения льготного электронного рецепта необходимо обратиться к лечащему доктору в детскую поликлинику по месту жительства, при себе нужно иметь свидетельство о рождении и СНИЛС.

Как пояснил глава Депздрава ЯНАО Сергей Новиков, льготы для членов семей участников СВО никаким образом не скажутся на качестве и скорости получения медпомощи другими категориями граждан. «Учреждения здравоохранения региона работают на полную мощность: специалисты готовы оказать требуемую помощь всем категориям пациентов… механизм проверки достоверности данных уже отлажен и является неотъемлемой частью процесса для исключения возможных недоразумений. Вместе с тем это никак не скажется на качестве оказываемых услуг для населения», – отметил чиновник.

Напомним, накануне по инициативе губернатора принят комплекс мер поддержки семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне СВО, добровольцев и контрактников. Некоторые из них предусмотрели по инициативе северян на основании мониторинга соцсетей.

Подробнее о льготах, доступных для членов семей участников СВО на Ямале можно прочитать здесь.

Салехард, Елена Васильева

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