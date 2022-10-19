На Ямале машинист упал с рефрижераторного судна и утонул

ЧП на Ямале – человек выпал за бот рефрижераторного судна и утонул. Трагедия случилась в Тазовском районе, сообщает «Ямалспас».
Тело 65-летнего мужчины достали из воды и передали правоохранителям.
«При очевидных обстоятельствах из рефрижераторного судна выпал и утонул сотрудник ООО «Тазагрорыбпром». Труп мужчины 1956 года рождения, машиниста холодильных установок, извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», – сообщает «Ямалспас».
Тазовский, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube