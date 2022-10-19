На Ямале машинист упал с рефрижераторного судна и утонул

ЧП на Ямале – человек выпал за бот рефрижераторного судна и утонул. Трагедия случилась в Тазовском районе, сообщает «Ямалспас».

Тело 65-летнего мужчины достали из воды и передали правоохранителям.

«При очевидных обстоятельствах из рефрижераторного судна выпал и утонул сотрудник ООО «Тазагрорыбпром». Труп мужчины 1956 года рождения, машиниста холодильных установок, извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», – сообщает «Ямалспас».

Тазовский, Елена Васильева

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