Правоохранители начали проверку из-за утонувшего машиниста на Ямале

В Тазовском районе Ямала правоохранители проводят проверку из-за того, что упал с судна и утонул сотрудник рыбодобывающей компании. Об этом сообщает Уральская Транспортная прокуратура.

ЧП случилось 19 октября около 06:27 в посёлке Тазовский.

«В районе рыбодобывающего предприятия с несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний работник ООО «Тазагрорыбпром», который состоял в должности машиниста холодильных установок»,– говорится в сообщении ведомства.

Проводится доследственная проверка.

Причины происшествия выясняются.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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