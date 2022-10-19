Правоохранители начали проверку из-за утонувшего машиниста на Ямале

В Тазовском районе Ямала правоохранители проводят проверку из-за того, что упал с судна и утонул сотрудник рыбодобывающей компании. Об этом сообщает Уральская Транспортная прокуратура.
ЧП случилось 19 октября около 06:27 в посёлке Тазовский.
«В районе рыбодобывающего предприятия с несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний работник ООО «Тазагрорыбпром», который состоял в должности машиниста холодильных установок»,– говорится в сообщении ведомства.
Проводится доследственная проверка.
Причины происшествия выясняются.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.
Тазовский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube