Пенсионерка Салехарда взыскала с УК 100 тыс. рублей из-за травмы на крыльце

Прокуратура помогла пенсионерке, упавшей из-за сломанного крыльца, отсудить компенсацию. ЧП случилось в Салехарде в мае текущего года.

«Женщина, спускаясь по ступеням подъезда своего дома по ул. Подшибякина, провалилась между сломанными частями ступеней. В результате обрушения ступеней крыльца подъезда пенсионерка получила травму ноги в виде ушиба голени», – уточняют в надзорной инстанции.

Прокурор города направил иск в суд. Деньги взыскали с управляющей компании. Компенсации причиненного морального вреда составила 100 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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