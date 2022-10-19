В Сабетте построят аварийно-спасательный центр и точку базирования для малой авиации МЧС

В поселке Сабетта будет построен современный аварийно-спасательный центр и точка размещения малого авиационного звена. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков побывали сегодня в населенном пункте и обсудили ход строительства объекта. Напомним, что поселок Сабетта – это место, где работает крупный завод по добыче, сжижению и поставкам природного газа («Ямал СПГ»). Наземное транспортное сообщение с поселком отсутствует – попасть в него можно только по воздуху или морю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО, на данный момент идет проработка технических вопросов по созданию центра и точки базирования малого авиационного звена МЧС.

Создание центра, в первую очередь, повысит скорость реагирования на нештатные ситуации, поскольку сейчас, в случае необходимости, доставка аэромобильной группировки спасателей в Сабетту осуществляется из Красноярска и занимает около пяти часов.

«Важность базирования комплексной системы безопасности рядом с таким крупным предприятием и в таком отдаленном населенном пункте, конечно, неоспорима. Пять часов – непозволительно много, когда счет идет на минуты. И, несмотря на то, что такой необходимости еще не возникало, мы должны приложить максимум усилий, чтобы это и не потребовалось. Центр должен быть укомплектован спецтехникой, предназначенной для работы в северных условиях. А специалисты – быть в готовности реагировать на ЧС при эксплуатации морских судов, проводить спасательные и поисковые работы, ликвидировать аварийные разливы», – подчеркнул глава МЧС Александр Куренков.

В ходе визита они также осмотрели производственные мощности и инфраструктуру завода, а также проверили боевую готовность объектовой пожарной части.

Подготовку к межведомственному опытно-исследовательскому учению «Безопасная Арктика 2023», основной площадкой для отработки практических действий которого выбран Сабетта, обсудили на координационном совещании.

«Безопасность в Арктической зоне региона – наш важнейший приоритет, здесь реализуются крупнейшие экономические проекты, растет число туристов. Все силы и средства спасения крайне нужны. Одним из результатов учения, которое мы сегодня обсудили, станет обновление методических рекомендаций по работе спасателей на этой сложной территории. Большой блок будет на Ямале, где пройдут финальные мероприятия. Создадим для этого все необходимые условия», – отметил Дмитрий Артюхов.

Проведение учений запланировано на апрель следующего года в девяти регионах. «Учение ориентировано на выработку слаженной системы взаимодействия между различными ведомствами. Каждый сценарий ликвидации условной ЧС направлен на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике. Кроме того, это отличная возможность в реальных условиях апробировать новейшие образцы спецтехники и технологий», – отметил Александр Куренков.

Салехард, Елена Васильева

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