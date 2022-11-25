Арктические вертолёты МЧС будут базироваться в Сабетте с 2026-2027 годов

Отряд МЧС численностью 60 человек появится в Сабетте в 2024 году. Через пару лет после формирования его оснастят арктическими вертолётами. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

«Буквально недавно мы с губернатором и с начальником главного управления МЧС России летали в Сабетту, была рабочая встреча-совещание с министром МЧС России Куренковым по организации работы спасательных подразделений в Арктике и по строительству арктического спасательного центра. До конца 2024 года арктический спасательный центр МЧС России с дислокацией… (г-н Бессонов не договорил, очевидно, имел в виду, что такой центр появится – прим.ред.)», – сказал заместитель главы округа.

Он уточнил, что с 2026-2027 года там будут работать Ми-8 в новом, арктическом исполнении.

«Пока будут использованы простые вертолёты, в простом исполнении. И отряд численностью 60 вахтовым методом будет находиться на территории Сабетты. С руководством «Новатэка» определены места. На одном из объектов «Новатэк» сейчас за счёт собственных средств проводит ремонт для размещения личного состава», – рассказал г-н Бессонов.

Он уточнил задачи подразделения: личный состав будет привлекаться не только для проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ на участке Северного морского пути, но и на территории ЯНАО. «В основном это Ямальский район и акватории Обской губы», – заключил спикер.

Ранее сообщалось, что сейчас, в случае необходимости, доставка аэромобильной группировки спасателей в Сабетту осуществляется из Красноярска и занимает около пяти часов.

Сабетта, Наталья Ефремова

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