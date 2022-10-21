Житель Лабытнанги получит 10 тысяч за укус бездомной собаки

Житель Лабытнанги получит деньги за укус бездомной собаки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, инцидент произошел в центре города недалеко от детской площадки. На пострадавшего напала собака с чипом в ухе и укусила его за бедро. «Пострадавший испытал физические и нравственные страдания, ему оказана медицинская помощь.
Прокуратура предъявила к местной администрации иск в суд о взыскании в пользу гражданина компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей», – отмечает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Лабытнанги, Елена Васильева
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