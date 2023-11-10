В Лабытнанги чиновники заплатят за то, что собака укусила ребёнка в лицо

В Лабытнанги собака укусила ребёнка за лицо, платить компенсацию семье придётся мэрии. Подробности ЧП сообщает прокуратура Ямала.

Инцидент произошёл в июне 2023 года на детской спортивной площадке «Старт». «На 5-летнего мальчика, который гулял на площадке, напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило его за лицо, причинив физические и нравственные страдания»,– указали в ведомстве.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании с администрации Лабытнанги компенсации причинённого ребёнку морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетнего взыскано 20 тыс. рублей.

Такие компенсации со стороны местных чиновников в пользу укушенных – регулярная практика на Ямале.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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