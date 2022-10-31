Власти Ноябрьска отдадут почти 4 млн рублей КБ «Стрелка» за советы по улучшению городской среды

Власти Ноябрьска заплатят архитекторам и урбанистам за советы по улучшению состояния городской среды. Сумма контракта – 3,7 млн рублей. Выполнять работу будет КБ «Стрелка». Об этом сообщается в документах на официальном сайте госзакупок.

Чиновники просят подрядчика ознакомиться с имеющими документами стратегического планирования в городе, определить индекс качества городской среды и выработать предложения по его повышению.

В целом индекс качества городской среды уже формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Партнёром чиновников выступает как раз КБ «Стрелка». Индекс публичный. По итогам 2021 года, согласно специализированному сайту, у Ноябрьска было 179 баллов. Это меньше, чем у Губкинского, Надыма и Тарко-Сале. Достаточно низкие оценки у Ноябрьска, например, в сфере озеленения.

Техзадание чиновников Ноябрьска по изучению индекса достаточно размытое. Так, например, архитекторам нужно будет сделать «научное обоснование основополагающих подходов перехода города Ноябрьска в категорию городов с благоприятной городской средой».

В частности, служащие просят коммерческую компанию оценить, как в Ноябрьске реализуются программы жилищного строительства, благоустройства, развития инфраструктуры: транспортной, социальной, инженерной.

«Стрелка» должна будет подготовить схему с территориями, наиболее интенсивно использующимися горожанами и потенциально наиболее значимыми для горожан. А также подготовить схему территорий, приоритетных для реализации проектов, направленных на повышение качества городской среды Ноябрьска.

За этими формулировками достаточно сложно понять, чего ждут чиновники города от архитекторов.

Это далеко не первый заказ на «научные исследования», связанные с развитием города. Так, 7,5 млн рублей власти города отдадут компании, которая оценит состояние дорог.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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