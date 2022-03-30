Состояние дорог Ноябрьска за 7,5 млн рублей оценит компания из Петербурга

На торгах определился подрядчик чиновников Ноябрьска, которые решили сделать комплексную диагностику дорог и мостов местного значения. Это компания «Инжиниринговая компания «ЦИРИУС» из Петербурга. Она выполнит работу почти в два раза дешевле изначально обозначенной стоимости.

Итоги аукциона подведены на днях.

Как ранее рассказывало агентство «Новый День», чиновники Ноябрьска готовы были заплатить 14,5 млн рублей за работы по комплексной диагностике дорог, оценку технического состояния дорог. Победитель торгов выполнит работу за 7,5 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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