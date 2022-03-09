Власти Ноябрьска ищут подрядчика для анализа состояния городских дорог за 14,5 млн рублей

Власти Ноябрьска ищут подрядчика, который за 14,5 млн рублей оценит техническое состояние дорог в городе. Аукцион объявлен 5 марта 2022 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет сделать комплексную диагностику дорог и мостов местного значения. А также разработать рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок в весенний период. Необходимо также создать видеобанк дорожных данных.

Напомним, в феврале муниципальные власти Ноябрьска сначала объявили подобный аукцион, но через несколько дней его отменили. Тогда техзадание для потенциальных подрядчиков было намного масштабнее, а стоимость работ – в разы меньше, всего 2,9 млн рублей. В том числе заказчик хотел видеть анализ параметров существующей улично-дорожной сети городского округа. Кроме того, нужно было проанализировать пассажиропоток, транспортные потки, спрогнозировать уровень автомобилизации и спрос на общественный транспорт.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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