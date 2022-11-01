В Лабытнанги мужчину насмерть завалило в траншее

В Лабытнанги мужчину завалило во время строительно-монтажных работ в траншее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 31 октября 2022 года в городе Лабытнанги работниками, нанятыми индивидуальным предпринимателем, выполнялся комплекс строительно-монтажных работ на улице Гиршгорна. В ходе работ обрушилась траншея, под завал попал один из работников. 35-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лабытнанги, Елена Васильева

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