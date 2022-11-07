Следователи возбудили дело после смерти рабочего в траншее в Лабытнанги

Следователи приняли решение после проверки обстоятельств смерти рабочего, которого завалило в траншее во время строительных работ в Лабытнанги. Сотрудники СУ СК возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщают 7 ноября в пресс-службе ведомства.

Там добавляют новые подробности трагедии: погибший выполнял работы без средств индивидуальной защиты.

«31 октября 2022 года в Лабытнанги работниками, нанятыми индивидуальным предпринимателем, выполнялся комплекс строительно-монтажных работ на улице Гиршгорна. В ходе работ обрушилась траншея, под завал попал один из работников. Мужчина 1987 года рождения погиб на месте происшествия», – напоминают обстоятельства ЧП в следственном управлении ЯНАО.

Правоохранители намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Жена погибшего поделилась с журналистами издания NEFT предположением о том, что её мужа убили. Такие выводы она сделала, по её собственным словам, на основании информации от источника, который был на месте трагедии.

По словам Ольги, муж проработал на новом месте всего два месяца. Устроился 1 августа по знакомству. Мужчине обещали, что он будет просто только следить за экскаватором и получать неплохую зарплату за это.

Как рассказал источник NEFT в правоохранительных органах, погибший Денис Машковский работал на индивидуального предпринимателя по фамилии Ченцов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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