Ямальские чиновники получат оплату в двойном размере за командировки на Донбасс, Херсон и Запорожье

Двойную оплату будут получать чиновники и сотрудники госучреждений Ямала в случае командировки в новые республики – Донбасс, Херсон, Луганск и Запорожье. При этом они также будут получать суточные 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Об этом сообщается в постановлении губернатора Дмитрия Артюхова, которое подписано 31 октября.

Причём распространяется действие этого документа на командировки, совершённые с 30 сентября.

В документе есть ещё один пункт: «Разрешить выплачивать безотчётные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных командировкой».

Ямальским глава рекомендуется принять такой же документ для того, чтобы повышенные выплаты могли получать муниципальные служащие, которые едут в командировку.

Аналогичные документы сейчас принимают многие регионы страны. В том числе, например, Курганская область.

Салехард, Наталья Ефремова

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