Туристов из Москвы на Ямал заманивают пересадкой в Салехарде

На Ямале власти запускают совместно с региональной авиакомпанией АТК «Ямал» новую программу для туристов – стоповер, программу длительной остановки в Салехарде. Она будет работать для двух рейсов: Москва-Тюмень и Москва-Горно-Алтайск. Можно сделать вывод, что власти Ямала рассчитывают на интерес к городу со стороны москвичей.

«Стоимость билета зависит от маршрута: «Москва-Тюмень» – от 7 тыс. рублей, «Москва-Горно-Алтайск» – от 9 тыс.рублей. В эту сумму включен перелёт с остановкой в Салехарде на сутки, проживание в четырёхзвездочной гостинице «Юрибей», трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно», – говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

Если этот пилотный проект будет востребован, то такую программу запустят и на других направлениях.

Продажа билетов в рамках программы стартует 7 ноября, на сайте авиакомпании «Ямал». На пилотном этапе реализации проекта покупка билета с остановкой в Салехарде возможна на рейсы, выполняемые по пятницам.

Салехард, Наталя Ефремова

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