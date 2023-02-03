Пассажиры из Питера, Екатеринбурга и Казани смогут сделать транзитную туристическую остановку в Салехарде

Власти Ямала расширили туристическую стоповер-программу. Речь идёт о перелётах с длительной остановкой в Салехарде. Как сообщили в пресс-службе правительства округа, программа теперь включает 13 направлений.

«Ранее посетить одним днём Салехард могли пассажиры, совершающие перелёт из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты. Кроме того, на рейсах Москва – Тюмень, Тюмень – Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня. Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва – Казань, Тюмень – Горно-Алтайск, Екатеринбург – Тюмень. Перелёты по направлениям Санкт-Петербург – Казань, Екатеринбург – Горно-Алтайск и Тюмень – Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении», – рассказали власти Ямала.

Программа доступна на рейсах государственной авиакомпании «Ямал».

«Теперь «Путешествие на Полярный круг» с авиакомпанией «Ямал» возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трёхкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а значит ещё больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала», – рассказал гендиректор авиакомпании «Ямал» Артём Лобачёв, которого цитируют в пресс-служба правительства.

В стоимость стоповер-программы включён перелёт с остановкой в Салехарде, проживание в четырёхзвездочной гостинице «Юрибей», трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также церемония пересечения Полярного круга.

Салехард, Наталья Ефремова

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