Туристов на Ямале будут возить на самый крупный в мире питомник овцебыков по 25 маршрутам

Ямал продолжает развивать тему регионального туризма. Напомним, что на днях в округе стартовала стоповер-программа для пассажиров рейсов из Москвы и Тюмень и в Горно-Алтайск.

После этого в крупнейшем в мире питомнике овцебыков «Ингилор» на Ямале отчитались о том, что готовят к открытию для гостей более 25 маршрутов. Они будут внедряться до 2026 года.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ямала, по маршрутам, общая протяженность которых составит более 450 км, можно будет ходить пешком, кататься на лыжах, велосипедах, квадроциклах, снегоходах, а также сплавляться по воде.

На всех маршрутах установят навигационные указатели, информационные аншлаги, обустроят туристические стоянки и аварийно-спасательные модули. Сейчас на территории парка «Ингилор» действует пропускной режим, в том числе для пеших прогулок, сообщает издание nur24.ru.

В связи с этим в 2023 году будет запущен интерактивный сервис по выдаче путешественникам разрешений с правилами пребывания в парке, рекомендациями по прохождению маршрута и перечнем услуг, предоставляемых на дистанции.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»