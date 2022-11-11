Первые участники стоповер-программы прилетели в Салехард – смотреть на северное сияние и ненцев

Накануне в Салехард прилетели первые участники стоповер-программы. Как сообщает «Ямал-Медиа», по пути из Москвы в Горно-Алтайск несколько человек решили сделать остановку в столице ЯНАО. Туристы в ней проведут сутки.

Как рассказала «Ямал-Медиа» одна из пассажирок, она хочет увидеть полярное сияние, жизнь ненцев и познакомиться с культурой коренных народов.

«Муж мне предложил, сказал, что есть прекрасная возможность слетать на Север, а я очень хотела посмотреть северное сияние. И, естественно, я сразу же согласилась. Вчера мы решили, а сегодня мы уже здесь», – рассказала Анжелика Стогова, участница туристического стоповера.

Новость о стоповер-программе на полярный круг среди интересующихся туризмом разлетелась быстро. Сергей из Москвы как только узнал, что есть возможность посетить Ямал, сразу же купил билет – это уже 79-й регион в багаже путешественника.

«Мне важнее побывать в Салехарде, это единственный город, расположенный на Полярном круге, на этой параллели», – рассказал Сергей Корочеев, участник туристического стоповера.

Еще один путешественник Роман Стогов живет в Санкт-Петербурге. Чтобы отправиться в Салехард, он специально купил билет до Москвы, а оттуда сел на борт, следующий в Горно-Алтайск с пересадкой на Ямале. Мужчина признался – был впечатлен, что отправиться за полярный круг так просто.

«Очень хочется посмотреть самобытную природу и этнические поселения», – пояснил Роман Стогов.

В аэропорту первых участников программы встретили как дорогих гостей – с сувенирами и национальными угощениями. Сразу же из авиагавани их забрал туристический автобус, который входит в стоимость поездки. Думать, где остановиться, тоже не придется – номера в гостинице уже готовы к заселению. У путешественников будут ровно сутки на то, чтобы познакомиться с Ямалом.

Салехард, Елена Васильева

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