Прилетевшим в Салехард туристам будут показывать чумы и оленеводов

Туристам, приехавшим в Салехард в рамках стоповер-программы предложат провести насыщенный идеальный день. О досуге для гостей округа рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в агентстве по развитию регионального туризма ЯНАО.

Один из вариантов – отдых после ночного перелета и экскурсии во второй половине дня. Это обзорная экскурсия по городу, посещение музеев имени И. С. Шемановскго и первого губернатора ЯНАО Юрия Неелова, Обдорского острога и чума оленеводов.

«У нас такая возможность скоро появится, совсем скоро к городу начнут подходить оленеводы, и мы сможем наших туристов туда возить», – пояснили в агентстве.

Второй вариант – это комплексный отдых в поселке Горнокнязевск с десяти утра. Программа рассчитана на целый день. В тур входят национальные обряды народов Крайнего Севера, мастер-классы по изготовлению изделий из кости и собиранию чума, нарезанию строганины, фотосессии.

Напомним, стоповер-прогамму запускают региональные власти с авиакомпанией «Ямал». Она будет работать для рейсов Москва-Тюмень и Москва-Горно-Алтайск. Можно сделать вывод, что власти Ямала рассчитывают на интерес к городу со стороны москвичей.

Салехард, Елена Васильева

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