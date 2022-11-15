Между Салехардом и Лабытнанги начали морозить лед для переправы

Между Салехардом и Лабытнанги на реке Обь начали морозить лед. Он нужен для организации зимней переправы.

Сейчас толщина дорожного покрытия – около 15 сантиметров. Безопасного значения – 35 сантиметров – планируют достичь через две недели, рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» дорожный мастер АО «Ямалавтодор» Степан Витязев.

«В этом году, как и прошлом, исключат реверсивное движение, запустят сразу две полосы для легкового автотранспорта. Третью, для грузового, продолжат намораживать. Пока производятся замеры льда», – добавил Степан Витязев.

Толщину увеличивают вручную, с помощью мотопомп. В среднем за сутки такой агрегат может прокачать более 2,5 тонны воды, что позволяет наморозить около 10 сантиметров льда на площади 300 квадратных метров. Сейчас на переправе задействовано четыре помпы.

Сначала проезд разрешат машинам общей массой до трех с половиной тонн. По мере увеличения толщины льда грузоподъемность на трассе будет увеличиваться.

Напомним, что паромная переправа перестала работать между Салехардом и Лабытнанги в начале ноября, после появления на реке больших льдин. Сейчас пассажиров перевозят между городами суда на воздушной подушке.

Салехард, Елена Васильева

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