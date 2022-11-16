Прокуратура проверяет задержку рейса «Ютэйр» в Новый Уренгой из-за неисправного самолёта

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки длиной в сутки рейса Самара – Новый Уренгой авиакомпании «Ютейр». Пассажиров дважды сажали в самолёт и дважды судно не смогло взлететь. Более того, пассажиры жаловались на отсутствие питания во время длительной задержки.

«Вылет из аэропорта Курумоч в Новый Уренгой планировался утром 14 ноября 2022 года, однако из-за технической неисправности воздушного судна отложен почти на сутки. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, питанием и размещения их в гостинице. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,– рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

О том, что пассажирам рейса № ЮТ 473 около 7 часов не предлагали еды и воды, сообщила «ГТРК Самара» Кристина Теренко. Она сопровождала в полёте команду юных спортсменов. Девушка рассказала, что пассажиры боятся лететь на неисправном самолёте.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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