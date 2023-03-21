Из-за поломки самолёт «Ютэйр» не может вылететь из Тюмени в Новый Уренгой

На несколько часов задерживается вылет из Рощино самолета в Новый Уренгой. Предварительная причина – неисправность судна. Авиакомпания – «Ютэйр». Об этом сообщают в Уральской транспортной прокуратуре, которая контролирует соблюдение прав пассажиров.
«21.03.2023 в аэропорту Тюмени задерживается вылет рейса 541 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой. Рейс регулярный. Расчётное время вылета – 13:00»,– уточнили в надзорном ведомстве.
По расписанию борт должен был вылететь в 8:20 утра.
На рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 5 детей.
Тюмень, Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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