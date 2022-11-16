В Тазовском районе осудят криминальную группу, которая обворовала геологов (ВИДЕО)

В Тазовского районе будут судить четверых местных жителей, которые похитили имущество геологов, один из них также избил вахтовика. Подробности рассказывают в следственном управлении СК Ямала 16 ноября 2022 года.

Первый эпизод в уголовном деле датирован началом февраля текущего года. «В ночь на 1 февраля 2022 года четверо жителей посёлка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании»,– уточнили в СУСК Ямала.

Ущерб оказался небольшим – около 120 тыс. рублей.

Второй эпизод датирован уже мартом 2022 года. «Один из обвиняемых, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тыс. рублей»,– пояснили следователи.

В расследовании и задержании принимали также участие РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО, Росгвардия.

По данным следствия, двое обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение особо опасных преступлений против личности.

Обвиняемые были заключены под стражу.

Квалификация обвинения: п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый группой лиц с угрозой применением насилия) и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое с применением насилия).

Один из мужчин обвиняется также по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное уклонение от административного надзора).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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