На Ямале преступную группу осудили за ограбление геологов

На Ямале осудили преступную группу, которая обворовала геологов. Инцидент случился зимой 2022 года.

Мужчины похитили кабель и другие вещи из контейнеров. Стоимость похищенного оказалась невелика – около 120 тыс. рублей. Злоумышленников отправят в колонию строгого режима (каждого из участников группы осудили на срок от 2 до 4 лет). В группу входили двое мужчин, которых раньше судили за особо опасные преступления.



«В ночь на 1 февраля четверо жителей посёлка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Кроме того, в марте один из осужденных, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тыс. рублей»,– уточнили в СУ СК Ямала.



По данным следствия, двое тазовчан ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение особо опасных преступлений против личности.



Злоумышленников признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц с угрозой применением насилия) и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое с применением насилия). Один из них также признан виновным по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное уклонение от административного надзора).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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