На ледовой переправе Лабытнанги – Салехард закрыли одну из полос на ремонт

Одна из трех полос на ледовой переправе Лабытнанги – Салехард сегодня, 29 ноября, с 8.30 закрыта для движения. Речь идет про 2 полосу, уточнили в Дептрансе правительства ЯНАО.

«Дорожники проведут ремонт ледового полотна. Движение осуществляется по полосам 1 и 3», – пояснили в ведомстве.

Напомним, что ледовая переправа Салехард- Лабынанги открылась 24 ноября.

Салехард, Елена Васильева

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