Из-за бушующей кишечной инфекции в Ноябрьске в школах вводят кабинетную систему обучения

В Ноябрьске в школах пока не удается нормальзовать эпидемиологическую обстановку: на протяжении двух месяцев детей поражает вирус кишечной инфекции. Накануне в пяти образовательных учреждениях ввели кабинетную систему обучения. В исключительных случаях учеников не пускают на занятия, сообщает «Ямал-Медиа».

В одной из школ за месяц кишечной инфекцией переболели 20 детей. Причина уже ясна – некачественное питание в столовой. Как писал «Новый День», у поставщика еды для школьников нашли в продуктах опасные бактерии, в том числе сальмонеллу. Поставщика намерены привлечь к ответственности. Интересы родителей пострадавших школьников в суде представят сотрудники Роспотребнадзора. В ведомстве настоятельно рекомендуют показать ребенка врачу, если у него появились симптомы заболевания.

«Боль в желудке, повышение температуры, даже незначительное, даже 36,5 – уже для кишечной инфекции это поднятие температуры. Тошнота, рвота, боли, рези, жидкий стул, это все относится к симптомам вирусной кишечной инфекции», – напомнила главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Сабина Альбекова.

Случаи заражения медики фиксируют и в других городах и поселках. Но они единичные, отметили в региональном Роспотребнадзоре, то есть не носят «массового характера».

Ноябрьск, Елена Васильева

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