В ямальской тундре нашли фрагменты «Союза»

В ямальской тундре нашли отделяемые части ракеты «Союз». О пуске ее и эвакуации с территорий, где могут упасть обломки, РИА «Новый День» писал накануне.

Части отделяющейся ступени ракеты, которая стартовала 1 декабря с космодрома «Плесецк», упали далеко от населенных пунктов.

После пусков в обозначенных местах в Ямальском районе были обнаружены несколько фрагментов «Союза», сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Обломки упали в тундре, далеко от стойбищ и населенных пунктов. Пострадавших нет. Специалисты измерили радиационный фон, он находится в пределах нормы.

Салехард, Елена Васильева

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