Ямальские родители бьют тревогу: дети несут из школы книги про геев

Житель Ямала попросил у департамента образования округа принять меры для того, чтобы дети не читали книгу про нетрадиционные сексуальные отношения. Речь идёт о конкретном издании – «Лето в пионерском галстуке». Это нашумевшая книга о влюблённых в друг друга юношах в лагере конца 80-ых. Департамент образования в ответ отчитался: в школах рассказывают о традиционных семейных ценностях.

Как написал в соцсетях правительства ЯНАО встревоженный родитель, его ребёнок-подросток принёс книгу домой, а до этого её уже прочитали почти все дети в школе. Речь идёт о школе №5.

«Очень тревожит ситуация с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Мой двенадцатилетний ребенок, ученик МАОУ СОШ N5 г. Салехард, принёс из школы домой книгу «Лето в пионерском галстуке», 18+. Книга очень популярна у подростков, ходит по рукам, значительная часть детей её уже прочитала, а преподавательский состав и руководство школы не принимает никаких мер по пресечению распространения информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Считаю такую ситуацию недопустимой, прямо подпадающей под действие статьи 6.21 КОАП РФ. Вопрос: Какие меры вы намерены принять с целью недопущения распространения пропаганды ЛГБТ среди школьников в целом, и в СОШ N5 в частности?», – спросил Михаил Быков у главы Депобра Марины Кравец, которая проводила онлайн-эфир в паблике правительства ЯНАО.

Мужчине ответил официальный представитель департамента там же, в комментариях. В ведомстве сообщили, что в ямальских школах появились советники директоров по воспитанию и что скоро они сформируют в каждой школе первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Как это поможет отбить интерес у подростков к необычной книге – неясно.

«В школах проводятся уроки и мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей. Организуются встречи с представителями религиозных культур, в ходе которых рассматриваются вопросы привития традиционных семейных ценностей. Также Ямал в числе 45 регионов России, где с 1 сентября в 124 школах округа приступили к работе советники директоров по воспитанию. Они организовывают внеучебную деятельность школьников и взаимодействуют с детскими общественными объединениями. Советники вместе с инициативными ребятами создадут в каждой школе первичное отделение Российского движения детей и молодёжи», – говорится в сообщении.

Год назад секс-скандал разразился в школе №8 Лабытнанги. На уроке толерантности детям показали радужный флаг. Кто-то из учеников рассказал об этом родителям, а взрослые запостили фото с возмущениями в соцсети. Прокуратура провела проверку. Сотрудников школы привлекли к ответственности.

Салехард, Наталья Ефремова

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