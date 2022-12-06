Поджигателя поезда Новый Уренгой-Оренбург будут принудительно лечить в психушке

Суд вынес приговор мужчине, который поджег поезд Новый Уренгой-Оренбург. Так как злоумышленник оказался психически больным, его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщает 6 декабря Уральская транспортная прокуратура.
ЧП случилось рано утром 24 июня. На перегоне Ханымей-Ноябрьск-2 загорелся вагон пассажирского поезда 379. Пожар устроил один из пассажиров. Он же угрожал ножом пассажирам и проводникам и двух проводников ударил рукой. Как выяснилось позднее, злоумышленник употребил наркотики. Это 38-летний житель Пермского края.
Как пишет транспортная прокуратура, мужчина в состоянии невменяемости совершил общественно-опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ущерб от поджога собственников вагона и пассажиров поезда составил более 2,9 млн рублей.
Сейчас поджигатель находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. «Суд применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», – говорится в сообщении ведомства.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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