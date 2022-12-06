Под новой хирургией в Новом Уренгое установят систему заморозки вечной мерзлоты

Хирургический комплекс в Новом Уренгое, который сейчас стоится, оснастят системой термостабилизации грунтов. Она должна спасти от разморозки вечную мерзлоту под зданием. О новой системе сообщил представитель подрядчика «Велесстрой» Кирилл Пузанов в комментариях изданию «Ямал медиа».

«В грунтах были найдены вечномёрзлые грунты. Чтобы отсечь импульс тепла, который будет исходить от здания в период эксплуатации, была приведена система вертикальной и горизонтальной термостабилизации, которая будет отсекать это тепло», – сообщил строитель.

По данным издания, сбоев в поставке оборудования и материалов нет.

Новое хирургическое отделение рассчитано почти на 200 пациентов. Строятся 2 корпуса – 9 и 3 этажей.

Стоимость контракта на возведение здания и поставку оборудования 5,5 млрд рублей.

Систему термостабилизации также установили под новым храмом в Салехарде.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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