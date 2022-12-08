На главной переправе Ямала повысили грузоподъемный барьер для транспорта

На главной переправе ЯНАО повысили грузоподъемный барьер для проезда транспорта. Как сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта округа, теперь по полосам могут двигаться все виды машин весом до 15 тонн.
Напомним, переправа через Обь, соединяющая Салехард и Лабытнанги открылась 24 ноября. Она будет работать до весны.
Движение на переправе осуществляется по трем полосам, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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