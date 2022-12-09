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Пятница, 9 декабря 2022, 18:14 мск

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В Салехарде открыли памятник бывшему спикеру Тюменской думы Корепанову

Фото – скрин видео со страницы Виктора Казарина

В Салехарде 9 декабря открыли памятник бывшему спикеру думы Тюменской области Сергею Корепанову. Об этом написал на своей странице депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Бюст Сергея Корепанова появился в сквере перед зданием Заксобрания на улице Республики, 72.

Корепанов скончался летом 2022 года. Решение об установке монумента приняла Гордума столицы Ямала по инициативе «жителей города».

Салехард, Наталья Ефремова

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