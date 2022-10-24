На Ямале установят памятник спикеру тюменской думы Корепанову вместо памятника главе администрации

В Салехарде установят бюст бывшего спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, который скончался в июне 2022 года. Он будет располагаться в сквере рядом с Заксобранием ЯНАО на Республики, 72. Ранее там планировали установить памятник в честь первого главы администрации ЯНАО Льва Баяндина.

На ближайшем заседании думы Салехарда 28 октября 2022 года депутаты рассмотрят вопрос об установлении памятника Сергею Корепанову «в правой части сквера перед административным зданием по адресу Республики, дом 72». С инициативой, говорится в проекте решения думы, выступила «группа жителей». Состав группы не раскрывается.

В 2018 году городская дума Салехарда уже принимала решение по установке памятника именно в этом месте сквера – там должен был появиться монумент в честь Льва Баяндина. Власти Салехарда тогда официально заявляли, что его установят летом 2018 года и что за это проголосовали жители Салехарда на портале «Живём на Севере». Несмотря на выбор жителей города, решение так и не было исполнено, памятник не установили. И теперь решение просто признают утратившим силу.

Салехард, Наталья Ефремова

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