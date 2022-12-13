Для зарыбления на Ямале планируют получить от маточного стада 30 миллионов икринок муксуна

На Ямале продолжается работа по восстановлению рыбного ресурса округа. Как рассказал на пресс-конференции директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай, с 2016 года в регионе проводится работа по восстановлению популяций ценных промысловых рыб. Для этого создано научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод». В этом году предприятием было выпущено 10,055 миллиона экземпляров молоди муксуна, в том числе 4,7 миллиона экземпляров выпущено в реку Таз.

Уже третий год окружные рыбоводы получают икру от собственного маточного стада муксуна. И если в 2020 году было заготовлено 2,5 миллиона единиц икры, то в текущем году планируется получить около 30 миллионов штук, которая пойдет на инкубацию и после подращивания молоди будет выпущена в водоемы Ямала.

Как писал «Новый День», вопрос восстановления рыбного ресурса УрФо и Ямала в частности обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Прочитать подробности можно здесь.

Салехард, Елена Васильева

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