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Вторник, 13 декабря 2022, 13:53 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Для зарыбления на Ямале планируют получить от маточного стада 30 миллионов икринок муксуна

На Ямале продолжается работа по восстановлению рыбного ресурса округа. Как рассказал на пресс-конференции директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай, с 2016 года в регионе проводится работа по восстановлению популяций ценных промысловых рыб. Для этого создано научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод». В этом году предприятием было выпущено 10,055 миллиона экземпляров молоди муксуна, в том числе 4,7 миллиона экземпляров выпущено в реку Таз.

Уже третий год окружные рыбоводы получают икру от собственного маточного стада муксуна. И если в 2020 году было заготовлено 2,5 миллиона единиц икры, то в текущем году планируется получить около 30 миллионов штук, которая пойдет на инкубацию и после подращивания молоди будет выпущена в водоемы Ямала.

Как писал «Новый День», вопрос восстановления рыбного ресурса УрФо и Ямала в частности обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Прочитать подробности можно здесь.

Салехард, Елена Васильева

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