На Ямале открылись все три полосы главной ледовой переправы

Сегодня утром на Ямале открылись для движения все три полосы главной ледовой переправы. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с 9 часов утра движение автомобилей разрешено по всем трем полосам зимника Салехард – Лабытнанги.

На переправу допускаются транспортные средства, масса которых не превышает 15 тонн, напомнили водителям в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, с 00.00 часов 14 декабря открывается движение по зимнику Коротчаево – Красноселькуп. Проезд доступен для всех видов ТС общей массой до 30 тонн.

Салехард, Елена Васильева

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