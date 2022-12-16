Между Салехардом и Лабытнанги по льду запустили автобусы

Между городами Лабытнанги и Салехард запустили первые автобусы. Они будут ездить по ледовой переправе, в летний период сообщение между городами осуществляется только водным транспортом, так как моста через Обь нет.

«Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость тарифа в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж – 50 рублей. Рейсы ежедневные», – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

С понедельника по субботу автобусы выполняют ориентировочно 24 оборотных рейса.

Из Салехарда первый автобус выезжает в 07:25, последний – в 19:00

Из Лабытнанги первый – в 06:40, последний – в 18:00

По воскресеньям запланированы по 3 рейса в каждую сторону. С расписанием можно ознакомиться здесь: https://dtidh.yanao.ru/documents/active/228123/

Салехад, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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