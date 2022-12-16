Болельщики протестуют против инициативы властей – переименования ХК «Ямал» в «Факел»

На Ямале болельщики протестуют против инициативы правительства – переименования хоккейного клуба «Ямал» в ХК «Факел». В соцсетях распространяются призывы не менять название команды. Инициативная группа собирает подписи против смены наименования. Департамент спорта на эти призывы только констатирует, что решение уже принято.

Два дня назад глава Депспорта на Ямале Андрей Масанов презентовал новый спортивный проект, который и предполагает переименование профессиональных футбольной и хоккейной команд. Обе они получат название волейбольного клуба из Нового Уренгоя – «Факел». Причина – создание спортивного объединения с единым фирменным стилем и названием.

«Это Дмитрия Андреевича (Артюхова – прим.ред.) инициатива. Прорабатывали мы вопрос долго. Спортивное общество «Факел». Что это такое? Это объединяющая история, это не мыльный пузырь, это целая организация, которая будут включать в себя 3 вида спорта. Уже заключено соглашение о намерениях по созданию такого сообщества. Оно будет создаваться в виде АНО. Войдут в сообщество виды спорта, по которым мы имеем профессиональные команды. Флагманом, понятно, у нас является волейбольный клуб «Факел» и федерация волейбола ЯНАО, дальше мини-футбол, команда высшей лиги «Ямал». Хоккейная команда «Ямал», высшая национальная молодёжная хоккейная лига. Они собственно все станут называться «Факел». Мы подписали четырёхстороннее соглашение между департаментом и тремя федерациями», – сказал г-н Масанов в ходе пресс-конференции в официальном паблике правительства Ямала «Вк».

Он пояснил: это как общество «Зенит» и общество «Спартак».

В департаменте добавили: принято решение избрать стержневым названием «Факел», так как оно самое известное на мировой спортивной арене (олимпийские чемпионы – пляжники «Факела»). «Все спортсмены, с которыми обсуждали переименование, выступили за. Что касается любительских и детских команд – там всё останется как было. Названия спортшкол тоже будут прежними», – заверили в ведомстве.

Под эфиром Андрея Масанова сразу стали появляться комментарии противников переименования. Особенно активны болельщики ХК «Ямал». Под постом 170 комментариев и почти все – с просьбой не трогать наименование хоккейной команды. Аргументы противников логичны: команду знают под именем «Ямал», это название уникально в отличие от «Факела» и к волейболу она отношения не имеет. Не утешают болельщиков и родителей юных спортсменов аргументы чиновников о том, что детских команд переименование не коснётся.

«Добрый день, думаю многие болельщики ХК Ямал меня поддержат, мы против переименования нашей любимой команды. Спортивное сообщество это отлично, и хотелось бы, чтоб все проекты были реализованы. Но ХК Ямал имеет свою собственную историю и на протяжении многих лет прославляет наш округ на соревнованиях различного уровня! Очень много сил и средств вложено в разработку, создание и воплощение атрибутики команды! Наших северных «мишек» уже знают! Они себя зарекомендовали с очень хорошей стороны и сейчас начинать все заново?! Пожалуйста примите во внимание мнение болельщиков любимого клуба!», – написала Яна Егорова.

«Сотни людей вам пытаются донести, что нельзя рушить историю, перечёркивать труд и силы, которые вложены в Ямал, достижения и успехи, которые завоевали парни из команды Ямал! Именно молодежка под своим именем уже второй год борется за победу и достигает хороших результатов в НМХЛ! Именно ЯМАЛ забирает награды и прославляет округ, никак не Факел! Проявите уважение к хоккеистам и сотрудникам ХК Ямал, которые кровью и потом достигают целей и строят историю ямальского хоккея, проявите уважение к болельщикам, которые 24/7 переживают за команду и оставляют свои голоса в стенах ледового дворца, крича 'Ямал' на трибунах! Услышьте нас наконец!», – обратилась к Депспорта Лия Кайзер.

«Интересно получается, как департамент спорта, не взяв мнение своей целевой аудитории: потенциальных воспитанников, спортсменом и их родителей, практически нигде не афишируя (будем честными, пресс-конференции для галочки не всегда интересно смотреть), прямым текстом говорит о том, что название 20-летнего труда просто вычеркнут и напишут новое? Сообщество это здорово и круто, но какое отношение название волейбольной команды имеет к хоккею? Достаточно посмотреть интернет и посчитать хоккейные клубы с названием «Факел» и понять, что с «Ямалом» мы будем звучать выигрышнее! Мы играем в НМХЛ второй год и в этом году показываем неплохие результаты, делаем себе ИМЯ, которое вы хотите убрать!

Так же футбольный клуб «Ямал» вообще в курсе, о смене? Или это было решено тихим общаком?», – приводит аргументы ещё одна болельщица.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»