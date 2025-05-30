На форму для волейболистов власти Ямала выделят 8 млн рублей

Власти Ямала выделят восемь млн рублей из бюджета на покупку брендированной формы «Факел» для молодых волейболистов. Деньги проводят через ГАУ «Центр спортивной подготовки». Об этом говорится в приказе директора Депспорта Александра Кусенко.

В пресс-службе губернатора ранее поясняли, что спортсмены получат 4 200 комплектов. Еще 96 – наставники.

«Уже который год подряд мы обеспечиваем наших ребят качественной экипировкой. Выдача брендированной формы – это принципиальный подход к развитию волейбола на Ямале и поддержка молодых талантов», – цитируют г-на Кусенко в пресс-службе губернатора.

В 16 спортивных школах занятия по волейболу посещает более 1 700 человек. Всех их округ объединил под брендом «Академия волейбола «Факел».

Салехард, Наталья Ефремова

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