Болельщики и родители хоккеистов команды «Ямал» написали обращение губернатору Артюхову из-за смены названия клуба

В Салехарде продолжается обсуждение переименования молодёжной команды хоккейного клуба «Ямал» в «Факел». В минувшие выходные чиновники собрали спортсменов и родителей в Ледовом дворце для разъяснения перемен, которые связаны с созданием общества «Факел». Однако эта встреча не переубедила собравшихся. В Сети распространяется видеозаявление юных хоккеистов, которые поддерживают старших товарищей и выступают против переменования. Родители и болельщики ХК «Ямал» тем временем собрали подписи под обращением к губернатору Дмитрию Артюхову и запустили голосование в соцсетях.

О том, что молодёжная команда ХК «Ямал» и команда по мини-футболу «Ямал» войдут в новое спортивное общество «Факел», директор Депспорта Андрей Масанов заявил на прошлой неделе. При этом хоккеистам и футболистам придётся взять наименование волейбольного клуба «Факел». Болельщики и некоторые спортсмены не согласились с этим решением.

17 декабря в Ледовом дворце Салехарда представители 12 хоккейных команд (воспитанники спортшколы «Ямал») встретились с директором спортшколы Дмитрием Зайцевым. Одним из аргументов в пользу объединения, которые он озвучил, стало привлечение внебюджетного финансирования и создание команды Высшей хоккейной лиги (пока что есть только команда Молодёжной хоккейной лиги, которая и войдёт в новое общество).

«Зайцев объяснил, что после объединения профессиональных команд футболистов, хоккеистов и волейболистов общество «Факел» сможет привлекать спонсоров и не зависеть от бюджета. Родители и болельщики благодарны за то, что у команды появились новые перспективы. Но мы просим оставить название «Ямал». Это 20-летняя история. Это оражение нашего округа, тогда как «Факел» – не уникальное наименование, такие команды уже есть, – рассказала в беседе с агентством «Новый День» мама одного из игроков молодёжной команды «Ямал». – На встрече в Ледовом прошло голосование. Представители всех 12 команд, даже тех, кого не будут переименовывать (младшие хоккеисты), высказались против смены названия».

В минувшие выходные во время хоккейных матчей инициативная группа собрала подписи болельщиков против смены названия. Эти подписи вместе с обращением и мнением команд направили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову.

18 декабря в группе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте» также запущено голосование. Абсолютное большинство проголосовавших – против нового наименования. На данный момент около 1800 человек высказались за существующее название молодёжной хоккейной команды.

Как пояснила собеседница «Нового Дня», теперь родители ждут ответа от губернатора. У них есть надежда на то, что чиновники передумают и хоккейный клуб останется с прежним названием – «Ямал».

Ранее сам Дмитрий Артюхов анонсировал объединение клубов, но не раскрывал подробностей: «Мы хотим из «Факела» делать наш главный ямальский спортивный символ. Со временем чтобы в него заходили другие игровые виды спорта. Например, к юбилею Нового Уренгоя хочу постараться вернуть уренгойскую команду мини-футбола. Есть два вида – « Факел» (игровые виды спорта) и «Северный характер» (единоборства), сетка открыта по всему округу», – говорил губернатор во время пресс-конференции в декабре 2022 года.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»