Губернатор Артюхов подписал документ о создании АНО «Факел», куда войдут мини-футбол и хоккей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о создании АНО спортивное общество «Факел». Документ датирован 20 декабря 2022 года. Речь идёт о структуре, в которую войдут профессиональные хоккейная, волейбольная и минифубольная команды ЯНАО.

Целями создания АНО указаны: поддержка массового физкультурно-спортивного движения; содействие развитию игровых видов спорта: волейбола, футбола, хоккея; создание условий для обеспечения и повышения качества физической подготовки населения округа; развитие спорта высших достижений в сегменте игровых видов спорта.

Учредителем общества «Факел» является департамент по физической культуре и спорту ЯНАО. Планируется, что новое объединение будет получать субсидии из бюджета. Бюджетные деньги АНО сможет потратить на множество мероприятий:

– расходы, связанные с созданием и содержанием, в том числе на сайт;

– на оплату труда;

– сувениры, экипировку, инвентарь;

– брендирование команд/площадок;

– проведение мастер-классов, привлечение спикеров, организацию тренировочных мероприятий, организацию и проведение (участие в проведении) спортивных (физкультурных) и иных мероприятиях;

– прочие расходы, связанные с уставной деятельностью некоммерческой организации.

Объединение команд в общество «Факел» вызвало негативный отклик болельщиков и спортсменов ХК «Ямал» – дело в том, что хоккейная и минифутбольная команды должны будут сменить название на «Факел». Спортсмены и болельщики ХК «Ямал» направили обращение Дмитрию Артюхову с просьбой не менять название. Ответ его пока не известен.

Между тем ранее г-н Артюхов анонсировал объединение клубов, но не раскрывал подробностей: «Мы хотим из «Факела» делать наш главный ямальский спортивный бренд. Со временем чтобы в него заходили другие игровые виды спорта. Как будет видение, им поделюсь с ямальцами. <…> Это мы завязываем в том числе на развитие инфраструктуры. В Новом Уренгое принято решение построить футбольный манеж, который будет соответствовать всем стандартам. В Новом Уренгое есть клуб мини-футбола, был расцвет, клуб играл хорошо, занимал достойные места в национальном чемпионате, хочу постараться вернуть уренгойскую команду мини-футбола», – говорил губернатор во время пресс-конференции в декабре 2022 года.

Салехард, Юлия Фролова

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