В Салехарде из тёплой остановки украли радиатор (ФОТО)

В Салехарде из тёплой автобусной остановки украли радиатор. Мужчину, который это совершил, засняла камера видеонаблюдения. Правда, он пока не найден. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях 23 декабря 2022 года. Мэр уточнил, что остановка будет работать, так как украденный радиатор был не единственным – тело обеспечивают и другие устройства.

«Уважаемые салехардцы, вчера вечером неизвестный украл радиатор из тёплой остановки «Ангальский мыс». Нарушителя запечатлели камеры видеонаблюдения, заявление в полицию написано, ведётся работа.

В павильоне есть дополнительные радиаторы, ощутимых неудобств для ожидающих не будет. Но так халатно относиться к городскому имуществу недопустимо! Обращаю ваше внимание, что по всему городу установлены почти 500 видеокамер. Всё записывается и контролируется», – написал градоначальник.

Салехард, Наталья Ефремова

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